Scuola secondaria primo grado di Murlo

La scuola del futuro vede come protagonista la tecnologia, ma quando l’abbiamo sperimentata nel periodo del Covid, il malcontento non è mancato. Già nel 1954 Isaac Asimov, il famoso scrittore di fantascienza, aveva presentato la sua idea di come sarebbe diventata la scuola del futuro; erano previsti insegnanti-robot personalizzati e ogni ragazzo svolgeva le lezioni nella propria camera, come è successo a noi durante la DAD. La differenza è che noi sapevamo che sarebbe stata una situazione temporanea e ci risulta difficile immaginare di apprendere senza la possibilità di stare insieme e collaborare. Infatti la nostra scuola permette di confrontarsi sullo studio, favorendo socializzazione e aiuto reciproco.

Anche noi ci siamo immaginati come potrebbe cambiare nel futuro la nostra scuola.

L’edificio dovrebbe essere più grande e avere ampie vetrate per sentirsi immersi nel verde; dato che intorno alla nostra scuola ce n’è tanto, vorremmo avere anche “un’aula” del tutto all’aperto dove poter fare lezione nelle belle giornate, magari simile ad un anfiteatro, da abbellire con delle piante.

Ogni materia potrebbe avere uno spazio dedicato: ad esempio l’aula di scienze dotata di attrezzature specifiche, quella di musica insonorizzata, o quella di geografia munita di carte interattive… Ci piacerebbe avere un’area relax dove leggere, ascoltare musica, poter stare insieme e condividere idee.

Anche gli arredi andrebbero svecchiati: già disponiamo di sedie ergonomiche e tavoli modulari per poter svolgere attività collaborative, ma non ci sono per tutti. Gli attuali schermi interattivi potrebbero essere sostituiti da dispositivi integrati con gli ambienti virtuali del metaverso. I libri potrebbero essere utilizzati nella versione digitale mediante tablet, in modo tale da alleggerire gli zaini, come avviene già in alcuni istituti.

Per noi una scuola futuristica significa una scuola che pensa anche all’ambiente, in un’ottica di sviluppo sostenibile, ma anche per garantire il comfort.

Nella nostra piccola realtà vorremmo che il cibo servito a mensa venisse cucinato sul posto utilizzando prodotti a km 0, una scuola dotata di serre dove poter coltivare la frutta e la verdura di stagione da mangiare a mensa. Sarebbe bello che durante la ricreazione tra i banchi passassero robottini con cibi biologici.

Nonostante il modello di scuola che ci immaginiamo sia innovativo, crediamo che le occasioni di confronto che si realizzano nella nostra comunità scolastica vadano preservate.