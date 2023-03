Scuola secondaria di primo grado "Martini" di Rapolano Terme - CLASSE 2B

Nel 2010 Mark Zuckerberg fu premiato come "persona dell’anno" poiché Facebook, alla sua nascita, fu ritenuto uno strumento per mettere in contatto e far interagire le persone, per creare un mondo di amici. Come abbiamo potuto vedere, invece, online ci sono tante persone che urlano e criticano creando disarmonia e veri e propri litigi. In questo caso la tecnologia ha contribuito a creare forme negative di disaccordo dove l’offesa è all’ordine del giorno e nessuno è capace di ascoltare. Alcuni osservatori ritengono che le persone litighino perché stimolate dalla interattività delle piattaforme e perché essere d’accordo è meno stuzzicante di essere in disaccordo. In rete, specialmente, è più probabile commentare qualcosa che non si condivide, dando la nostra opinione anche se non richiesta e, a volte, questo crea dei contrasti. Chi studia la società distingue culture a alto e basso contesto. Nelle prime, il contesto determina e seleziona anche profondamente ciò che può essere detto; nelle seconde meno, o in modo marginale. Al mondo d’oggi tutti siamo, o ci sentiamo, tenuti a esprimere opinioni. Nei social, il confronto può avvenire tra persone culturalmente, non solo fisicamente, molto distanti, perciò si realizza una situazione a basso contesto: la comunicazione è esplicita e diretta, sembra che non esistano più le gerarchie, le tradizioni, filtri e censure. Tutti ci aspettiamo che la nostra opinione sia rispettata sempre, senza neanche tener conto di ciò che ci circonda. Da un punto di vista razionale si dovrebbe prima ascoltare un’opinione e solo dopo aver riflettuto si dovrebbe rispondere, invece ci precipitiamo verso lo scontro. Le piattaforme digitali tendono a estremizzare ogni scambio di idee calpestando comprensione e riflessione. Una riflessione però va fatta sui litigi online: l’indignazione immediata spesso è sinonimo di mancanza di ragionamento e l’attacco non è altro una copertura per la fuga difronte a una questione complessa o non del tutto compresa. Idee diverse devono essere considerate come la base per un confronto in qualsiasi ambito e, anziché evitare il dibattito, dobbiamo cercare di concretizzare al meglio ciò che ne viene fuori. Per fare questo è necessario predisporsi positivamente al confronto senza ritenerlo una cosa fastidiosa e stressante. Un esempio ne sono tutte quelle persone che per lavoro gestiscono situazioni di conflitto e, nonostante ciò, riescono a ricavare comprensione umana anche dalle situazioni più ostili.