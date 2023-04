Scuola secondaria di primo grado "Galileo Galilei" di Chiusi

Che lo sport abbia avuto sempre un ruolo importante nella società ce lo insegna la storia. E’ stato presente fin dalle civiltà antiche, quando prestanza fisica significava anche superiorità militare, attraversando le varie epoche, fino a divenire uno strumento di propaganda nelle dittature passate e recenti. Anche nella nostra società lo sport è molto diffuso sia a livello agonistico che dilettantistico, coinvolgendo tutte le fasce di età. Ma quale è il ruolo che svolge lo sport nella società di oggi? Abbiamo cercato di capirlo attraverso l’esperienza di Davide Bozzetto che lo pratica da sempre e ha fatto di esso uno stile di vita e una professione, infatti oggi è capitano della San Giobbe basket, che milita in serie A2.

Come ti sei avvicinato allo sport?

"Ho iniziato a 78 anni, con l’appoggio dei miei genitori. In seconda superiore sono entrato nelle giovanili del mio paese dove ho giocato per 2 anni. Poi sono entrato nel professionismo. Sono sempre stato alto, ma in principio volevo giocare a calcio. Mia madre mi ha indirizzato verso il basket perché già mio fratello giocava a calcio. Inizialmente giocavo a basket solo con gli amici, poi piano piano questa passione iniziò a crescere, perché mi piacciono molto gli sport di squadra".

Quali benefici ti porta lo sport?

"Innumerevoli, fare sport ti porta a star bene, può aiutare a sfogarsi e a liberare la testa".

Hai avuto difficoltà durante il tuo percorso?

"Allontanarsi da casa è difficile, ho avuto molte difficoltà, ma le ho superate. Il mondo agonistico richiede sempre la perfezione, ma è difficile. Lo sport implica molti sacrifici. Ho dovuto fare delle rinunce: non sono mai andato in gita con la scuola, non potevo uscire con gli amici quando volevo. Ma queste sono scelte, non sono state vere e proprie rinunce".

Che tipo di legame hai con i compagni?

"Fin da giovane sono stato bravo a creare legami e questo mi ha aiutato nella vita. Nel professionismo per avere buoni risultati bisogna legare in fretta".

Nello sport c’è bullismo?

"Non si può dire né sì né no. Il bullismo è ovunque, però nello sport l’obiettivo di una squadra è quello di difendere gli altri. La regola è “si scherza, ma ci si rispetta” A volte i “piccoli” vengono presi di mira e tu puoi scegliere se stare da una parte o dall’altra. Spesso i tifosi sono “sgarbati” e alcuni miei compagni vengono insultati. Lo sport secondo me aiuta a superare il bullismo in due modi: uno è che la squadra protegge, l’altro è che ti aiuta a sfogarti".