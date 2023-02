Scuola secondaria di primo grado "Galileo Galilei" Chiusi

Gli algoritmi sono delle "istruzioni" che ci facilitano la vita. Ma come funziona un algoritmo? In informatica l’algoritmo è una procedura di calcolo che serve a risolvere vari problemi. Per dire ad un computer cosa deve fare, bisogna dargli un codice, per scrivere un codice si ha bisogno di un algoritmo. In forma di disegno sarebbe come un diagramma di flusso. (Se non sai cosa è cercalo su Google, lui lo sa spiegare meglio di me). Oggi si parla generalmente di algoritmi con riferimento al settore dell’intelligenza artificiale, una branca dell’informatica che progetta software per robot o computer che sembrano essere in grado di pensare e ragionare come un uomo. Già negli anni ‘80 Italo Calvino nelle sue Lezioni americane aveva previsto, che l’intelligenza artificiale avrebbe condizionato la nostra vita quando affermava che "E’ vero che i software non possono funzionare senza la pesantezza degli hardware, ma sono i software che interagiscono con il mondo esterno", intuendone l’importanza per la loro capacità di apprendere informazioni per trasformarle in azioni. Oggi possiamo dire che ci aveva visto lungo, poiché è ciò che si è realizzato. Gli algoritmi sono principalmente legati al tema del machine learning, ovvero l’apprendimento automatico delle macchine: invece di ripetere insiemi di istruzioni fornite "senza imparare nulla", i sistemi basati sull’apprendimento automatico le riscrivono e le migliorano man mano che vengono eseguite. Sono gli algoritmi a indicarvi la strada su Google Maps, o a individuare quale film consigliarvi su Netflix, analizzando i vostri gusti. Anche i motori di ricerca si servono degli algoritmi par far comparire per primi i siti più visitati o che hanno un maggior numero di parole chiave; sono sempre gli algoritmi che decidono che cosa far comparire sui social, o quali annunci pubblicitari proporci mentre siamo online. Purtroppo ancora oggi molte persone non si rendono conto di quanto questa realtà influisca sulla nostra vita; guidati dagli algoritmi, i computer agiscono profondamente sul mondo esterno facendo sì che "la leggerezza del software sia molto più potente della pesantezza dell’hardware". Se da una parte l’avvento dell’intelligenza artificiale è stata una grande conquista, dall’altra ha creato anche dei problemi da non sottovalutare; questo si è verificato soprattutto in seguito al diffondersi e al propagarsi dei social, poiché questi vanno ad influire sulla personalità e sul modo di pensare delle persone.