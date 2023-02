Scuola secondaria di primo grado "G. Papini" di Castelnuovo Berardenga (classe 3B)

Si parla spesso di città del futuro, ma cosa si intende realmente con questo termine? Quali sono e quali potrebbero essere le caratteristiche di una città del futuro? La città del futuro è spesso definita con il nome di smart city, cioè "città intelligente". Si tratta, infatti, di una città che sfrutta le tecnologie evolute per affrontare in modo innovativo i problemi della vita quotidiana.

Una smart city è particolarmente attenta all’efficienza energetica, sfrutta la tecnologia per ridurre gli sprechi delle risorse come acqua ed elettricità e investe su fonti di energia rinnovabile e su un’efficiente gestione dei rifiuti. Un altro aspetto essenziale di una città intelligente è la gestione della mobilità, basata sui servizi che favoriscono la condivisione dei mezzi di trasporto, contribuendo così alla diminuzione dell’inquinamento.

Non bisogna dimenticare, inoltre, l’innovazione più importante, cioè quella in ambito sociale. Una città smart, infatti, si propone di offrire maggiori opportunità di lavoro e di arricchimento culturale in modo da migliorare la qualità della vita di tutti gli abitanti.

A questo punto ci si potrebbe chiedere: che cosa rende smart una città? Per essere davvero “intelligente” una città ha bisogno sicuramente di molta tecnologia, che viene utilizzata per creare servizi innovativi come, per esempio, il servizio di bike sharing o la realizzazione di veri e propri orti sui tetti dei palazzi. Stando ai dati delle ultime ricerche, la città più innovativa d’Europa è Copenaghen, dove il 40% della popolazione si sposta in bicicletta. Invece le due città italiane considerate più smart sono Firenze e Milano.

È importante ricordare che nel mondo stanno sorgendo diversi progetti di città del futuro. Un esempio è "The Line City" in Arabia Saudita, la prima città verticale al mondo, lunga 170 km e larga 200 metri, senza strade e senza macchine, alimentata esclusivamente con l’energia verde. In questa città sarà possibile raggiungere a piedi tutti i punti importanti nella vita quotidiana, facendo una passeggiata di 5 minuti.

Si stima che il progetto verrà ultimato entro il 2050 e che questa città potrà ospitare fino a 9 milioni di residenti. Viene allora da chiedersi: questo progetto potrà mai diventare realtà o rimarrà solo un sogno?