Scuola secondaria di primo grado di San Quirico d’Orcia

Per avere un’idea di ciò che pensano e di come si comportano i nostri coetanei abbiamo sottoposto agli alunni della nostra scuola un questionario su alcuni temi di attualità: social, bullismo, sport. Ecco i risultati. La maggioranza dei nostri compagni pratica uno sport, soprattutto di squadra, anche se una buona parte di loro fa uno sport individuale. In generale abbiamo rilevato soddisfazione per le attività svolte, quasi tutti i ragazzi hanno dichiarato di trarre molti benefici dalla pratica sportiva, sia a livello fisico che psicologico: lo sport fa vivere loro momenti felici e rilassanti, li aiuta a scaricare lo stress, a gestire le proprie emozioni e a comunicare con gli altri.

Solo una piccolissima parte di loro ha subito atti di bullismo durante l’attività sportiva, o a causa dello sport che pratica: quasi tutti ritengono che lo sport aiuti ad affrontare il bullismo, e hanno dichiarato che se mai venissero bullizzati mentre praticano sport sicuramente reagirebbero. Lo sport infatti aiuta a socializzare, a reagire alle ingiustizie e ad avere coraggio. Circa un quarto degli intervistati ha invece dichiarato di essere stato vittima di atti di bullismo o in ambiente scolastico o all’esterno da parte di ragazzi più grandi. Tra tutti gli intervistati, non ce n’è nemmeno uno che non usa i social: tutti utilizzano Whatsapp, molti YouTube, TikTok e Instagram. Altri, come BeReal, Twitch, Snapchat e Twitter, sono utilizzati solo da pochi ragazzi. Tanti li usano per guardare video o film e per messaggiare, chattare o parlare con gli amici, ma anche per fare e condividere foto, informarsi su cosa succede nel mondo, sapere cosa fanno gli altri, ascoltare musica o guardare tutorial. Molti ragazzi hanno dichiarato di utilizzare i social per 2 o al massimo 4 ore al giorno, solo una piccola parte fino a 6 ore e oltre.

Molti giocano online con gli amici, i giochi più diffusi sono quelli di guerra, di avventura e di sport. Pochissimi ragazzi hanno dichiarato di essere stati bullizzati sui social: è capitato su Whatsapp, su TikTok, sulla PlayStation che qualcuno venisse insultato per un post pubblicato, o per una sconfitta in un gioco online. Questi ragazzi hanno reagito bloccando le persone che li avevano offesi o cambiando account. Hanno poi sentito il bisogno di parlarne con gli amici e con i familiari per ritrovare più serenità e sicurezza in se stessi. E’ molto importante infatti parlare con qualcuno di tutte le cose che ci pesano e ci fanno stare male, e non tenerle dentro di noi.