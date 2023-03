Scuola secondaria di primo grado di Radicofani

Noi alunni della 1A siamo quasi tutti nati e cresciuti qui e a molti di noi piacerebbe anche rimanerci a vivere da grandi. Proprio per questo pensiamo che sia necessario cambiare alcuni aspetti in modo che Radicofani non venga considerato solo un bel posto tranquillo dove passare le vacanze, ma anche un luogo con più opportunità di lavoro e servizi di vario genere.

La scuola rappresenta il primo punto del nostro programma. Vorremmo ristrutturarla completamente: allargare le classi, cambiare la mobilia e pitturare i muri. In ambito tecnologico: migliorare e incrementare attrezzature e strumenti (una nuova rete wi-fi, nuovi schermi e nuovi dispositivi).

Ogni professore dovrebbe avere la propria aula. Inoltre, sarebbe bello avere una sala per la ricreazione con dei distributori automatici e un’infermeria nel caso qualcuno si faccia male. Infine, bagni più grandi con più servizi igienici.

In ambito sportivo vorremmo realizzare un’area per ogni sport. Poter praticare molti più sport, come la pallavolo e la danza; creare una palestra con tutti gli attrezzi, anche per gli adulti, e costruire un campo da basket vicino alla cucina della Pista. Inoltre, sarebbe un peccato lasciare quel campetto sopra al campo sportivo vuoto e inutilizzato, quindi pensavamo di costruire un impianto dedicato al tennis e al padel.

Offrire più opportunità di lavoro per le persone che vogliono rimanere a lavorare a Radicofani. Mettere più negozi di vestiti, aggiungerne altri per le scarpe e per lo sport (scarpe da calcetto, calzettoni, costumi per nuoto, magliette e pantaloni termici, guanti, parastinchi ecc). Ci piacerebbe anche che ci fossero più opzioni di ristoro come: alberghi, ristoranti, bar ecc. Per il divertimento: una sala da bowling con biliardo e un bar.

Inoltre, data la posizione abbastanza isolata, dovrebbero essere potenziati i trasporti pubblici.

Radicofani è già un luogo molto bello e piacevole per fare dei percorsi a piedi; il Bosco Isabella e il Maccione sono posti tranquilli per chi vuole rilassarsi in santa pace, ma sarebbe utile avere una ciclabile per potersi spostare in bici all’interno del paese. La ciclabile servirebbe anche ai turisti che vengono in vacanza e sarebbe anche utile per ridurre gli incidenti e lo smog.

La nostra idea più innovativa è quella che riguarda la realizzazione di una scala mobile che arrivi direttamente in Fortezza. In conclusione, pensiamo che le nostre idee possano creare le condizioni per consentirci di immaginare il nostro futuro a Radicofani.