Scuola secondaria di primo grado di Castelnuovo Berardenga "Papini" - CLASSE 3 A

Molte sono le gabbie interiori che spingono soprattutto i giovani a rinchiudersi dentro sé stessi, come mostra la famosa serie tv "Mare Fuori". Il telefilm ha riscosso un grande successo ed è diventato un vero e proprio fenomeno sociale che parla della vita di adolescenti detenuti nell’istituto penitenziario minorile di Napoli. In ogni puntata, vediamo le storie di giovani che svolgono una vita normale ma, ad un certo punto, compiono azioni e gesti estremi per difendersi. All’inizio della storia i personaggi sono buoni ed hanno un animo positivo ma crescono accerchiati da esempi negativi e, per questo motivo, scambiano il bene con il male fino a ritrovarsi rinchiusi in un carcere. Detto questo… perché la serie tv ha riscosso un gran successo? Molti ragazzi si identificano con i sentimenti e le sensazioni dei personaggi della serie, si emozionano come loro, amano come loro. Soprattutto quando i ragazzi diventano fan del telefilm comprendono tutto il loro dolore, la loro rabbia, la loro felicità e sperano di vederli uscire dal penitenziario come delle persone migliori. Inoltre, vorrebbero che il carcere fosse per i protagonisti solo un passaggio irripetibile e fuori dal comune, verso una vita totalmente diversa fatta di azioni educative e giuste. La speranza è il filo conduttore che unisce i personaggi della fiction ai giovani reali.

La speranza in un futuro da scrivere ancora tutto da zero, fatto di opportunità inaspettate e di una vita colma di affetto e positività. L’amore, insieme alla speranza, costituisce un ulteriore elemento unificante che consente ai lettori di identificarsi con i protagonisti. Questo amore, che come affermato da Dante Alighieri “muove il sole e le altre stelle”, ha il potere straordinario di guarire l’animo umano e trasformare le vite degli individui. La forza dell’amore consente a Rosa Ricci e Carmine Di Salvo, i moderni Romeo e Giulietta, di porre fine al sanguinoso conflitto tra i loro rispettivi clan mafiosi, legati da antiche e profonde rivalità.

Nonostante le loro differenze sociali Filippo, ricco milanese, e Naditza, giovane Rom sfruttata dal padre, trovano l’amore che poi li spinge a fuggire insieme. L’amore finalmente non ossessivo unisce il cantante Cardiotrap a Gemma, la sua persona speciale. Tutti con la forza dell’amore, dell’unione e della speranza, cercano di costruire un futuro migliore per sé e per gli altri, affrontando insieme le incertezze della vita.