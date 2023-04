Scuola Secondaria di Primo Grado "Arnolfo di Cambio" - plesso di Radicondoli

Fare una spesa consapevole e sostenibile significa scegliere i prodotti giusti, di qualità, di cui si conosce la provenienza reale e che durante la produzione e la distribuzione non abbiamo recato danni a cose e persone, agli animali e all’ambiente. In linea generale, sostenere l’acquisto sostenibile e fare una spesa intelligente oggi è sempre più richiesto dalla società. Prima, poteva essere vista più come una moda ma adesso dovrebbe diventare un vero stile di vita, un’occasione per occuparci del Pianeta già dalle piccole azioni quotidiane. Il primo step è quello di acquistare prodotti freschi con pochi imballaggi in plastica o cartone. In tutti i supermercati i sacchetti per frutta e verdura non sono più monouso ma si possono riutilizzare per l’umido (a proposito di buste e sacchetti per la spesa, conviene portare sempre dietro quelle riutilizzabili).

Perché è così importante, ci siamo chiesti, ridurre gli imballaggi? Ogni anno solo in Italia una persona produce in media 500kg di rifiuti. Questi in parte vengono emessi direttamente, ma ogni individuo è anche responsabile degli scarti emessi dalle industrie nella realizzazione dei beni acquistati, come gli imballaggi. I problemi che stiamo affrontando, come la diminuzione degli spazi fisici per poter smaltire i rifiuti, l’inquinamento e la scarsità di risorse naturali, hanno portato a sviluppare due modelli possibili di gestione: riuso e riciclo. L’Italia ha scelto la seconda strada. Una gestione inadeguata dei rifiuti contribuisce al cambiamento climatico e all’inquinamento atmosferico e colpisce direttamente molti ecosistemi e molte specie. Le discariche, considerate come ultima risorsa nella gerarchia dei rifiuti, rilasciano metano, un gas serra legato al cambiamento climatico.

Gli imballaggi sono l’incarto che protegge un contenuto fragile, così da facilitarne il trasporto, ma di sicuro non sono molto sostenibili, infatti 8 imballaggi su 10 vengono buttati in discarica. Nel 2021 l’Italia ha avviato a riciclo il 73,3% degli imballaggi immessi sul mercato: 10 milioni e 550000t. Ad es. per quanto riguarda gli pneumatici si stima siano stati avviati a recupero di materia 82400t. e a recupero energetico 119000t. Trend in crescita si registrano per la raccolta differenziata della frazione organica (+7,5%), dei rifiuti tessili (+8%) e degli inerti che nel 2019 hanno superato il tasso di recupero di materia del 70% arrivando al 78%. Nonostante tutto questo produciamo ancora troppi rifiuti che finiscono in discarica e la cosa più intelligente che possiamo fare è RIDURRE I NOSTRI RIFIUTI.