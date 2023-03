Scuola Secondaria di I grado di Pienza "I.Nievo"

E’ noto fin dall’antichità che lo sport ha due obbiettivi: il benessere fisico e quello mentale. Il primo presenta molti vantaggi: contrastare alcune malattie legate alla sedentarietà, come per esempio l’obesità, aiutare i ragazzi nel mantenere una postura equilibrata e far crescere in modo armonico la massa muscolare. Le diverse attività sportive sviluppano particolarmente differenti parti del corpo. Ad esempio, il calcio e la bicicletta accrescono principalmente gli arti inferiori e la fascia addominale, invece il nuoto la parte delle spalle e il tennis le braccia. Comunque, alla fine per tenersi in forma, non è necessario praticare uno sport, ma è sufficiente una corsetta all’aria aperta.

I ragazzi, ma soprattutto gli adulti, fanno attività fisica, soprattutto per liberare ed aprire la mente. Quando un adolescente è arrabbiato con se stesso e con il mondo intero per sfogarsi dà il meglio di sé nel suo sport. Spesso quando ci alleniamo con gli amici non abbiamo pensieri negativi perché ci stiamo divertendo; per questo è consigliato fare sport di gruppo, per allontanare la negatività ed emanare positività. Quando facciamo attività fisica siamo meno stressati perché tiriamo fuori tutta la nostra rabbia, è come se urlassimo con le azioni quello che la voce non riesce a dire. Il benessere mentale passa anche attraverso un miglioramento della nostra capacità di comunicazione e attenzione. Tanto per far un esempio nella pallavolo per far bene il bagher o una schiacciata bisogna essere ben concentrati, esattamente come dobbiamo essere ben concentrati a scuola per ottenere buoni risultati.

Inoltre, praticare sport è un ottimo antidoto contro un fenomeno che imperversa fortemente tra gli adolescenti: il bullismo. Il punto forte dei bulli è prendere in giro le persone più fragili e con una corporatura diversa dai comuni standard, invece lo sport insegna ad accettare tutte le diversità fisiche. Basti pensare che esistono anche le paraolimpiadi, in cui tutti, anche chi ha brutte menomazioni, possono partecipare e vincere. Difficilmente chi è appassionato di sport diventerà un bullo perché è abituato a stare in squadra, ad accettare altri e a confrontarsi. Inoltre, se si è sportivi nelle varie discipline è molto più difficile essere bullizzati. Il bullismo insomma è la negazione stessa della sportività.

Lo sport, quindi, può essere considerato una formula vincente per aiutare gli adolescenti nella crescita fisica, mentale e sociale, intesa come rapporto con gli altri.