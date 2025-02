Scuola ’Rodari’ a Chiusi Scalo. Investimento da 1,5 milioni per l’adeguamento sismico

La scuola primaria Rodari di Chiusi Scalo sarà rinnovata grazie a un importante finanziamento europeo Fesr (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) di 1.370.000 euro, ottenuto nell’ambito del programma Regione Toscana Fesr 2021-2027 ’Transizione ecologica, resilienza e biodiversità’ Azione 2.4.1 ’Prevenzione sismica negli edifici pubblici’.

Il progetto, per un investimento complessivo di 1.560.000 euro, cofinanziato per 190mila euro dal bilancio comunale, prevede l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico dell’edificio scolastico. I progettisti sono già al lavoro per completare la progettazione esecutiva per poi procedere alla gara e all’apertura del cantiere entro luglio, per concludere i lavori a settembre 2026.

Per garantire la continuità didattica e la massima sicurezza durante il cantiere, sono state valutate insieme ai progettisti, all’Ufficio Tecnico comunale e alla Dirigenza Scolastica le diverse opzioni disponibili: la compresenza parziale tra cantiere e attività scolastiche; l’utilizzo di moduli prefabbricati o predisposizione di un edificio ad hoc dove spostare le classi per il tempo dei lavori; lo spostamento temporaneo, durante i lavori, delle classi in altri plessi scolastici, già a norma in materia di sicurezza e antincendio.

In particolare presso l’edificio delle Scuole Medie di Chiusi Città, che per dimensioni permetterebbe di accogliere la totalità delle classi, garantendo l’erogazione del servizio mensa e l’attività fisica grazie alla presenza della palestra interna. Quest’ultima soluzione è al momento la più accreditata: spostare le classi da Chiusi Scalo comporta particolare attenzione, anche per quanto riguarda il trasporto scolastico, per questo il Comune è in contatto con le aziende di gestione trasporti.