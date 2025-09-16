"Scuola, patria di relazioni" . L’augurio dei dirigenti: "Il dialogo è l’arma vincente"

"Cari ragazzi, il nostro anno scolastico riparte, ma dobbiamo riconoscere che qualcosa ancora qui non va": inizia così la lunga lettera con cui il dirigente Federico Frati ha deciso di dare il ‘buon anno’ ai suoi studenti. "Non siamo ai sacchi di sabbia vicino alla finestra, ma il vento che sale da sud ci sta portando tanti granelli avvelenati - si legge nella lettera del preside del liceo Piccolomini -. Mi riferisco ai migranti e all’orrore di Gaza. Un odio che non si ferma nemmeno davanti ai bambini e che in pochi anni può trasformare le vittime in carnefici. Ma anche il vento che scende da nord ci raggiunge a folate gelide colme di insicurezza per chi credeva di aver semplicemente diritto ad una propria patria. Ma possiamo proteggerci dal futuro? No, possiamo solo provare a costruirlo, poco per volta, su basi nuove. A questo serve la scuola". Parole che, nel frastuono di polemiche generate dalle ultime riforme, ricordano come il ruolo della scuola sia uno e fondamentale, e non vada perso di vista: formare i cittadini di domani.

"La scuola è prima di tutto un vivaio di relazioni, sia tra pari che con gli adulti, ed è questo un aspetto molto importante. Il dialogo resta l’arma vincente - commenta Luca Guerranti, preside del Caselli -. Per quel che riguarda le novità: sul divieto del cellulare ci stiamo lavorando. Faremo anche della formazione, per far capire che si tratta di uno strumento utile, ma che non deve essere usato a scuola. Per quanto riguarda la maturità, mi sembra un ritorno ai vecchi tempi, quando l’esame consisteva in quattro materie all’orale. Ora occorre attendere per capire cosa prevederà nel dettaglio il Ministero".

Il clima di risposta alle discusse misure introdotte dal nuovo anno dal ministero è di collaborazione e accordo.

"Per quanto riguarda la maturità, che prevede quattro materie invece di sei. Inoltre, per poter superare l’esame, sarà obbligatorio sostenere l’orale - commenta la dirigente del Sarrocchi Cecilia Martinelli -. Un’altra novità riguarda il voto di condotta: con un sei, lo studente dovrà presentare a fine agosto un elaborato di educazione civica. Un segnale chiaro di rafforzamento della valenza educativa della condotta. Per quel che riguarda il divieto di smartphone, chiediamo agli studenti di spegnerli e tenerli negli zaini. In questo modo li coinvolgiamo nella comprensione delle ragioni educative che stanno dietro al divieto, perché non c’è crescita senza responsabilizzazione".