Scuola, organici da completare Conto alla rovescia per il nuovo anno

Il nuovo anno scolastico riprenderà il 15 settembre. In questo momento gli studenti, quelli che hanno avuto a giugno alcuni debiti, sono alle prese con gli esami di recupero; le scuole invece sono in attesa di definire gli organici e approntare gli orari in vista della prima campanella. L’Ufficio scolastico provinciale invece ha fatto le convocazioni dei supplenti e sta comunicando le nomine, per assegnare le cattedre ancora vuote.

"Dal mio punto di vista, quello dei Licei Poliziani, posso dire che siamo messi meglio che in passato", dice il dirigente scolastico di Montepulciano Marco Mosconi. "Gli organici sono quasi completati – prosegue il preside –: abbiamo per lo più personale di ruolo fisso e stabile. In questo momento mancano 7-8 insegnanti, gli uffici sono a posto e manca un tecnico con incarico di 18 ore. Tutte lacune che saranno coperte a breve con le assegnazioni in corso del Provveditorato e questo ci consentirà di partire praticamente con orario già definitivo. I buchi negli organici insegnanti sono quelli di sempre, le cattedre di informatica e matematica, per cui ci sono pochi candidati: questi laureati vengono sempre più raramente ad insegnare, potendo scegliere altri sbocchi professionali". Sul fronte dei ragazzi sembra invece che quest’anno, così come a giugno, siano di più le bocciature post esami di recupero, almeno rispetto agli ultimi anni, quando con il Covid si era chiuso qualche occhio.

Tornando al reclutamento dei docenti da parte dell’Ufficio scolastico, le ultime notizie vengono dai sindacati e riguardano le nomine a tempo indeterminato: secondo Flc Cgil dopo un primo turno di nomina, con scorrimento delle graduatorie di merito dei concorsi, ordinario e straordinario, sarebbe attribuito meno del 50% dei posti disponibili: 169 su 345 complessivamente, di cui 28 su 41 alla scuola materna, 29 su 57 alla scuola elementare, 38 su 66 alle scuole medie e 69 su 181 alle scuole superiori. "Il reclutamento con concorsi regionali non dà garanzia di stabilizzazione al personale docente precario – dice la segretaria provinciale Anna Cassanelli – e, di conseguenza, non dà stabilità alle scuole. Occorre istituire percorsi abilitanti universitari e costituire graduatorie su base provinciale".

p.t.