Scuola, Natale ed elettricità:. Le nuove spese

Le due variazioni al bilancio di previsione 2023-2025 adottate in forma d’urgenza dalla giunta comunale, sono state al centro del botta e risposta tra il consigliere Pd Alessandro Masi e l’assessore Riccardo Pagni. La prima variazione riguarda uno spostamento di risorse per il finanziamento di iniziative riguardanti le festività natalizie, per un totale di 271.200 euro. Altri 150mila euro sono stati destinati al cofinanziamento dell’intervento sull’impianto elettrico e idrico della scuola Simone Martini. La seconda variazione, invece, riguarda l’aumento dei costi per la fornitura di energia elettrica che il Comune ha dovuto sostenere. Lo scostamento è di 876.786,82 euro, in previsione anche dell’ultima fattura del 2023 in arrivo a gennaio, e deriva dagli oneri di urbanizzazione.

Masi ha attaccato: "Per la scuola Simone Martini si utilizza un contributo di più di 100mila euro di risorse correnti da Sienambiente per una spesa in conto capitale. Inoltre, si prevede un nuovo aggiornamento delle spese di Natale, che si attestano intorno a 571mila euro". E poi: "La seconda variazione è per far fronte all’incremento delle spese energetiche e di illuminazione per 800mila euro, tramite l’utilizzo degli oneri di urbanizzazione, oltre al versamento annuale dell’Iva split pari a 270mila – ha continuato Masi –. Nelle più di 30 variazioni al bilancio preventivo di quest’anno, sarebbe stato utile comprendere gradualmente quanto stava maturando l’incidenza dell’aumento dei costi dell’energia". E infine: "L’altro dato preoccupante è l’utilizzo di risorse correnti per necessità straordinarie, dato che la prospettiva è quella di una contrazione di queste risorse, grazie anche ai tagli ai Comuni da parte da parte di questo Giverno con la nuova legge di bilancio 2024".

Pagni ha replicato sottolineando: "I lavori alla scuola di Ravacciano sono urgenti, le risorse straordinarie arrivate da Sienambiente non sono un fondo permanente e quindi vanno usate nella parte capitale. Quanto agli eventi di Natale, non possiamo ignorare le attese di cittadini e commercianti, visto che sono attese a Siena molte persone".