Scuola Medicina ritirata proposta di tasse più care

L’Università sarebbe stata teatro di atteggiamenti aggressivi verbali da parte di otto studenti stranierili del corso in Dentistry. È uno degli episodi al centro del dibattito nell’ultima seduta della Scuola di medicina dell’ateneo. L’episodio si sarebbe svolto in un’aula dopo un esame scritto. Gli studenti avrebbero preteso l’immediata correzione dell’esame e si sarebbero opposti alla richiesta della docente di lasciare l’aula.

In gruppo avrebbero raggiunto con modi bruschi la professoressa, fino all’intervento dell’assistente, dopo il quale si sarebbero allontanati dall’aula. Dopo una discussione interna, la Scuola di medicina avrebbe così deciso di proporre l’introduzione di un divieto d’iscrizione per gli studenti extracomunitari. Il rettore Roberto Di Pietra avrebbe opposto un secco diniego alla proposta, ammettendo invece la possibilità di stringere le maglie di selezione degli studenti stranieri, molti dei quali usufruiscono di borse di studio. I corsi della Scuola di Medicina sono a numero chiuso con test d’ingresso, gli studenti extraeuropei sostengono il test nei loro Paesi, cosa che talvolta può facilitare il superamento. Gli studenti del corso di Dentistry con un Isee di oltre 30mila euro, pagano 1650 euro in più all’anno rispetto alla normale tassazione, per via dei numerosi laboratori e attività previsti. In questo quadro, è arrivata la convocazione per oggi del tavolo tasse, per approvare il regolamento per l’anno accademico 2024-2025. Uno dei cambiamenti sostanziali avrebbe dovuto riguardare proprio la modifica alle tasse per gli studenti extracomunitari dei corsi di Dentistry, che dovrebbero pagare 1650 euro in più anche con un Isee inferiore a 30mila euro.

Il colpo di scena è arrivato ieri sera. Facendo verifiche sulla proposta di tassazione aumentata e approfondendo la questione, gli organi dell’Università hanno deciso di ritirare la proposta. E di trovare altri sistemi per migliorare la selezione degli studenti extracomunitari.

