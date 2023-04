Scuola media di Radicofani

In questi ultimi anni la tecnologia ha influito molto sul modo di vivere l’amicizia, infatti la maggior parte delle persone, oggi, passa più tempo con il telefono o qualsiasi altro dispositivo elettronico a chattare attraverso uno schermo, piuttosto che andare a fare una passeggiata fuori con un amico.

Molte persone preferiscono socializzare attraverso la tecnologia, ma sarà veramente la scelta migliore?

Uno dei vantaggi più importanti di questi nuovi strumenti digitali è sicuramente la possibilità di parlare con un amico senza limitazioni di tempo e di spazio.

Invece, i contro, a nostro avviso, sono molto più numerosi…

Oltre allo schermo ci possono essere persone che non sono quelle che si mostrano, per esempio potenziali malintenzionati. Altre si possono fingere in una brutta situazione economica, quindi bisognose di soldi, anche se in realtà non lo sono, ma fanno tutto questo esclusivamente per truffare il prossimo.

Questo genere di truffe di soldi può avvenire principalmente in due modi:

- adescando le potenziali “vittime” usando la gentilezza

- hackerando dati personali da dove si riuscirà a rubare sia l’identità che i soldi dei poveri malcapitati.

Purtroppo molti vanno anche alla ricerca di relazioni personali sulla rete, ma spesso possono incappare in persone poco serie che giocano con i loro sentimenti. Ci sono pure alcuni programmi TV che cercano dei fidanzati online per scoprire se il loro rapporto è veramente autentico. Spesso il risultato è che qualcuno si finge qualcun altro per apparire più belloa o semplicemente per divertirsi.

Sia che si parli di relazione o di amicizia virtuale ci si può chiedere se queste daranno mai le stesse emozioni di un rapporto reale.

Fidanzandosi nella vita “vera” si può andare al cinema, al ristorante, regalare dei fiori all’altro, scambiarsi gesti d’affetto e guardare tramonti.

Riguardo agli amici, nella vita reale si può andare al bar con loro, a giocare, andare a divertirsi e soprattutto andare a scuola. Chi abusa invece di strumenti digitali rischia anche di perdere completamente la voglia di uscire, fare nuove esperienze costruendo un mondo che in realtà non esiste. Alcuni ragazzi quando escono con gli amici stanno costantemente con il telefono in mano, scordandosi di chi hanno accanto e poi quando tornano a casa, magari, gli scrivono dei messaggi.

In conclusione, basta farsi una domanda:è possibile fare le stesse cose sia che si tratti di un’amicizia reale che di una virtuale?La risposta appare ovvia, ma per molti non lo è: no, non si può!