Scuola ’Gianni Rodari’: "A che punto i lavori?"

Stato di avanzamento dei lavori della scuola primaria ’Gianni Rodari’ a Castellina Scalo: il gruppo di opposizione Per Monteriggioni (con i consiglieri Massimo Bencini, Luca Passalacqua e Raffaella Senesi) chiede lumi all’amministrazione. Per sapere, in particolare, "se i lavori sono ripresi o il cantiere è tuttora sottoposto a sequestro". E inoltre: "Se i lavori fossero ripresi, quando saranno consegnati e si avrà finalmente la completa agibilità dell’edificio". I consiglieri rievocano così la vicenda: "Da ormai un anno l’edificio che ospita la scuola primaria a Castellina Scalo, è interessato da lavori di adeguamento sismico e di ristrutturazione con messa a norma degli impianti elettrico e di rilevazione incendi, e adeguamento dell’impianto tecnico e idrosanitario. L’aggiudicazione dell’appalto, alla ditta Re-Strutture di Sinalunga, è avvenuta in data 28 giugno 2024 e l’affidamento dell’incarico il 18 dicembre dello stesso anno". Spiegano dal gruppo ’Per Monteriggioni’: "Il sindaco aveva assicurato la fine dei lavori e il regolare ripristino dell’attività didattica entro l’inizio del 2025-2026. In data 9 maggio è stato eseguito il sequestro del cantiere in seguito alla protesta di operai per mancati pagamenti. All’inizio dell’anno scolastico i lavori non sono terminati e nulla è cambiato rispetto alle condizioni di studio e di lavoro di alunni e personale e ai disagi subiti. Dalla data del sequestro del cantiere a oggi, pur essendosi riunito per due volte il Consiglio comunale – concludono – né il sindaco né gli assessori hanno informato i consiglieri della situazione". Da qui la scelta di formulare le domande all’amministrazione, ad opera del gruppo ’Per Monteriggioni’. In modo da ricevere chiarimenti riguardo al cantiere.