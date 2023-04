Scuola Edile Un progetto per salvare Fonte Gaia

Per quattro mesi, tra settembre e maggio prossimi, la Fonte Gaia in piazza del Campo potrebbe essere sottoposta a un importante restauro. Il progetto della Scuola Edile, già passato al vaglio della convenzione con la Soprintendenza, ha ricevuto un contributo di 30mila euro da parte del Comune ed è ora in corsa per ottenere un finanziamento dalla Fondazione Monte dei Paschi attraverso il bando Let’s art, per un importo che dovrebbe essere più o meno analogo a quello del Comune. Se tutto andrà in porto, passata la stagione paliesca e del massimo afflusso turistico, partirà un’operazione considerata ormai non più rinviabile.

Il monumento ottocentesco di Tito Sarrocchi, copia dell’originale di Jacopo della Quercia conservato al Santa Maria della Scala, si presenta in "pessimo stato di conservazione – si legge nel progetto della Cassa Edile – con importanti spostamenti di porzione di materiale su tutto il perimetro". Ancora, si evidenzia, sono presenti "incrostazioni di natura calcarea e alghe, soprattutto in prossimità dei getti d’acqua, erosione da dilavamento e macchie dovute all’ossidazione dei metalli".

Il progetto prevede la rimozione dei depositi di terriccio, polvere ecc..., la pulitura e il fissaggio di alcune fratture nel mamrmo, tutti gli interventi di ripulitura necessari, incollaggi e stuccature, trattamenti protettivi.

Il tutto per rendere l’antico splendore a quella che la Scuola Edile definisce una "pietra meravigliosa per il suo universo cromatico, ma caratterizzata da una debole struttura che la rende inadatta per elementi decorativi da esporre alle intemperie".

