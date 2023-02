Scuola Edile Oggi l’open day

Open Day alla Scuola Edile C.P.T. Siena oggi dalle 10 alle 16. ‘Costruisci il tuo futuro’: un invito a conoscere la Scuola Edile, la sua sede e offerta. Il messaggio è rivolto a tutti, in particolare a giovani tra 14 e 18 anni: opportunità per avvicinarsi ai percorsi formativi e informarsi sulle occasioni di lavoro nel settore. I corsi inizieranno a settembre e rilasceranno l’attestato di operatore edile Circular Buildings, l’abilitazione a lavorare nell’edilizia per la transizione verde e digitale.