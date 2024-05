Scuola e Arma insieme per la legalità: studenti assistono alle udienze

"Un progetto per cui sono state selezionate due classi che hanno anche svolto degli stage di alternanza scuola-lavoro presso il dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena. A completamento dell’esperienza gli studenti, una classe terza ed una quarta del Liceo delle scienze applicate, sono stati portati ad assistere alle udienze in tribunale", spiega a palazzo di giustizia la professoressa Elisabetta Casaroli del ’Sarrocchi’. Accompagnatrice del gruppo ieri mattina insieme ai colleghi Fabrizio Fontani e Francesco Buini. L’organizzatrice e deus ex machina dell’iniziativa è tuttavia la vice preside del ’Sarrocchi’ Paola Calise Piro. Un progetto il cui obiettivo è l’orientamento lavorativo e che anche il prossimo anno potrebbe essere replicato. Ma ecco che il giudice Simone Spina torna in aula, gli studenti rientrano immediatamente per ascoltare la sentenza attesa anche dall’avvocato Fabio Pisillo. Arriva l’assoluzione.

"Per il secondo anno consecutivo abbiamo organizzato queste partecipazioni nelle aule giudiziarie da parte degli studenti - osserva il luogotenente Roberto Leacche, comandante della stazione dei carabinieri di Siena, referente per l’Arma del progetto –, sono molto entusiasti di queste giornate nelle quali possono vedere cosa accade concretamente se uno sbaglia". Un grazie va al presidente del tribunale Fabio Frangini "che permette di effettuare tale attività, ovviamente anche ai giudici che si sono sempre resi disponibili. Ciò rientra nel progetto dell’Arma, più ampio, che mette al centro la legalità. Ci rechiamo nelle scuole per fare incontri con gli studenti, dal 2023 alcuni vengono svolti anche con i vari pm della procura di Siena e al termine di questa attività, due o tre, anche quattro giornate, li invitiamo a venire nelle aule giudiziarie per vedere come funziona l’iter". E per finire foto di gruppo con giudice, pm e il sostituto procuratore Nicola Marini.

La.Valde.