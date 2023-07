Scuola di Alta specializzazione Ammesso Peruzzi di ’Io Cambio’

Il capogruppo della lista civica ‘Io Cambio’ al consiglio comunale di Colle, Valerio Peruzzi (nella foto), è l’unico candidato della nostra provincia, e primo dei soli tre under 35 toscani selezionati, ad essere stato ammesso alla ‘Scuola di alta specializzazione in amministrazione pubblica’ dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani.

"Un risultato per niente scontato per i pochi posti a disposizione ed il gran numero di candidature, che ha visto Peruzzi eccellere sia nelle prove scritte che in quelle orali – afferma la lista in un messaggio di congratulazioni al proprio esponente –. A oggi, i giovani amministratori comunali under 35 sono meno di 20.000, rappresentando il 18 per cento degli amministratori italiani. La nostra lista ha fra i suoi obiettivi quello di avvicinare i giovani ad interessarsi in prima persona della propria città – si conclude – e il risultato di Peruzzi è in questo senso un messaggio importante che teniamo a sottolineare".