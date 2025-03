Scuola del fumetto e Balestracci

Duccio Balestracci ospite alla Scuola di fumetto e scrittura di Siena. Domani alle 18.30, lo storico parlerà del suo libro ‘L’Erodoto che guardava i maiali’, dialogando con Daniele Marotta, presidente e insegnante della scuola, per raccontare un Medioevo sorprendente, fatto di vicende curiose, cronache dimenticate e personaggi fuori dagli schemi. L’incontro si terrà nei locali della scuola in viale Vittorio Veneto 41, al primo piano. Il saggio di Balestracci, che è stato professore di Storia medievale e civiltà medievali all’Università di Siena, ricostruisce un Medioevo i cui protagonisti non sono, per una volta, papi o re o grandi signori, ma gente comune, come un ex guardiano di porci senese del Trecento o uno speziale lunigiano del Quattrocento (entrambi per lungo tempo analfabeti), un muratore bolognese o un vinaio fiorentino. Personaggi che per una volta si conquistano il primo piano, in un racconto ‘dal basso’ e spesso fraintesa.