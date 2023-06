Scudieri, addio a Piazza del Campo I nuovi locali chiudono i battenti

di Cristina Belvedere

Colpo di scena in Piazza del Campo: il Caffé Scudieri e il ristorante ’Il Mulino’, proprietà di Sielna spa, da ieri hanno chiuso i battenti. Ufficialmente alla base della decisione del gruppo, che fa capo al magnate kazako Igor Bidilo, titolare anche del marchio Nannini, ci sarebbero nuove scelte commerciali. Ma la doppia chiusura all’inizio della stagione turistica, non viene letta come un bel segnale per la città.

"Durante l’incontro con la dirigenza aziendale – spiega Samuiele Bernardini, segretario della Filcams Cgil di Siena – ho ricevuto rassicurazioni in merito al futuro occupazionale dei 14 dipendenti dei due locali. Tutti verranno ricollocati in altre strutture di proprietà su Siena. Non ci sarà dunque alcun allontanamento, ma come Cgil monitoriamo la situazione, anche se al momento non risultano aperte procedure di nessun tipo".

Da parte sua, Caffetterie Nannini srl annuncia "di aver avviato il proprio piano di razionalizzazione e conseguente sviluppo previsto nel nuovo piano industriale": "Il settore è carente di domanda di lavoro a fronte di un’offerta, soprattutto nella piazza di Siena, molto significativa e in costante crescita – si spiega –. I risultati di Gruppo sono gratificanti e superiori alle attese. Pertanto intendiamo razionalizzare l’offerta complessiva prima del prossimo avvio dell’altissima stagione e valutare concretamente opportunità che possano favorire e accelerare il percorso intrapreso. Si comunica altresì che il Gruppo intende proseguire speditamente nelle attività di ricerca e selezione di nuovi e ulteriori profili da formare e inserire nei locali che a breve andranno sotto organico nonché in quelli attualmente in ristrutturazione per i quali è prevista la prossima apertura". e infine: "Entro fine giugno l’azienda comunicherà le linee generali del nuovo piano industriale".