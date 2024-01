Scrittura creativa. Corso per i detenuti

Dal carcere di Ranza si alza la nuova iniziativa culturale per "ritrovare parole perdute con la scrittura creativa". Il nuovo laboratorio sarà aperto da fine gennaio fino a giugno. Con lezioni a rotazione ogni 15 giorni, con l’insegnante e psicoterapeuta del Serd Alta Valdelsa Barbara Cincinelli e l’assistente Agostina Gentile, nonché con il contributo dell’associazione culturale Gruppo Scrittori Senesi. Questi nuovi insegnanti guideranno i detenuti di Ranza nel corso-laboratorio dedicato alla scrittura per partecipare al concorso e Premio letterario Città di Siena. "La finalità del progetto, dicono dall’Asl Toscana Sud Est – è quella di avvalersi dello scrivere come strumento che aiuti nel percorso personale di consapevolezza, di espressione di sé, della propria creatività e di ascolto". Raccontare cioè come "modo di sperimentare uno spazio di libertà e aprirsi a una dimensione comunicativa più ampia in cui l’arte diventa scambio emotivo tra il mondo esterno e il mondo interno". Fra dentro e fuori le celle di Ranza. Insomma dalla scuola, alla pittura, alla lettura, alla scrittura, alle nuove parole perdute e ritrovate.

Romano Francardelli