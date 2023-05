Scotte, variante in estate Dopo il voto del consiglio i passi verso l’esproprio

Il prossimo sindaco troverà sul suo tavolo il faldone della variante urbanistica delle Scotte: un percorso avviato con l’adozione votata in Consiglio comunale, che però ha bisogno di altri laboriosi passaggi per arrivare all’approvazione. Da cui potrà infine partire l’esproprio dei terreni, di proprietà privata, necessari all’ospedale per il suo ampliamento. Il maxi intervento di ristrutturazione delle Scotte, beneficiando in parte di fondi Pnrr, deve arrivare alla conclusione degli interventi finanziati entro 36 mesi, nel giugno 2026.

Un traguardo solo apparentemente lontano, visto che nell’area ancora da espropriare devono essere realizzati una nuova palazzina ambulatoriale, un parcheggio e la viabilità di collegamento; oltre ad essere la stessa area strategica per il cantiere del resto dei lavori, a partire dalla costruzione del lotto volano. "Con l’adozione della variante – spiega Michele Capitani, assessore all’urbanistica – abbiamo risparmiato alla nuova giunta e fatto guadagnare all’ospedale diversi mesi. Dopo la pubblicazione sul Burt, fra 15 giorni, ci saranno 60 giorni per le osservazioni. Chiunque può presentare quesiti inerenti lo strumento urbanistico, ma non sui costi, che riguardano l’esproprio e dunque l’Azienda ospedaliera. Se arriveranno osservazioni, spetterà agli uffici comunali fare le controdeduzioni e votare di nuovo in consiglio comunale. Dopodiché l’assemblea voterà l’approvazione della variante. In mezzo c’è anche il passaggio in valutazione paesaggistica da farsi con Regione e Soprintendenza. Il testo non potrà tornare in consiglio comunale prima di fine luglio e in caso ci siano osservazioni i tempi possono facilmente slittare a settembre".

Poi la palla passerà all’Azienda ospedaliera, in prima linea nell’esproprio, con il Comune a dare il via alla nuova fase: spetterà alla Commissione dell’esproprio, da nominare, stabilire il valore dei terreni. Da qui partirà la trattativa privata fra l’acquirente, l’AouSenese, e i proprietari dei terreni: in caso di controversia la questione finirà in Tribunale. Laddove è iniziata il 27 ottobre 2022, con l’assegnazione in asta dei terreni della ex Acquaviva srl (fallita), proprietaria dell’80% degli oltre otto ettari vicini all’ospedale, alla cordata bresciana Giove 2001, con un’offerta di 402mila euro, superiore a quella delle Scotte.

"Sul valore dei terreni non mi esprimo – dice l’assessore Capitani – ma non è quello di mercato di un’area edificabile. Perché quest’area, ora riconosciuta di pubblica utilità e con vincolo, è edificabile solo per l’ospedale". Il valore di partenza dei terreni, fino ad oggi agricoli, da cui scatterà la contrattazione fra le parti, sarà di 402mila euro.

Paola Tomassoni