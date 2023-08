Scotte, tutto ok al lotto volàno: i rebus dell'Asl a Siena

I dubbi sulle modifiche annunciate al Pnrr potrebbero toccare anche la sanità senese, a beneficio della quale sono stati annunciati tanti stanziamenti, con importanti interventi sull’edilizia e sui servizi, da compiersi inderogabilmente entro il 2026.

Non dovrebbero riguardare l’ospedale Le Scotte: "Non ci sono variazioni", fa sapere l’Azienda ospedaliero universitaria Senese in merito al progetto del lotto ’volano’, immobile strategico da edificare ex novo per la ristrutturazione del policlinico. Il ’volano’ , che è finanziato anche con fondi Pnrr oltre a Fondi Nazionali Complementari ed ex articolo 20, "è già approvato - conferma l’AouSenese –, il progetto è pronto e a novembre sono previsti i primi lavori sull’area individuata".

Tutti da sciogliere ancora i nodi sul fronte Asl: la riforma della sanità territoriale (Centrali operative, Case e ospedali della comunità) annunciata dalla Regione, infatti poggia finanziariamente sul Piano nazionale ripresa e resilienza. Nonostante le rassicurazioni del ministro Fitto sull’utilizzo di altre risorse, il governatore della Toscana Eugenio Giani ha già parlato di tagli di circa un terzo. "In Toscana questo passaggio ci costa circa 20 Case di Comunità, su 77 interventi che avevamo; gli ospedali di comunità ne avevamo previsti 23, sicuramente 7 o 8 andranno perduti; le Centrali operative territoriali diventeranno 30 al posto di 37". Nell’area senese, l’Asl ha già avviato la progettazione di interventi con fondi Pnrr per 16,7 milioni di euro, di cui 14 milioni per interventi strutturali: 3 Centrali operative territoriali, con investimento di 518mila euro, 6 Case della Comunità per 10,4 milioni di euro e il nuovo ospedale di comunità di Siena per 2,8 milioni di euro.

Paola Tomassoni