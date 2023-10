Scotte, tavolo direzione-sindacati. Confronto sull’orario di lavoro

Il ‘piano sul benessere organizzativo’, condiviso dall’AouSenese con i sindacati, è solo il primo passo di un nuovo rapporto fra Azienda ospedaliera e i lavoratori, dopo le polemiche su criticità del lavoro e clima interno. Altri nodi restano da sciogliere e i sindacati sono tornati al tavolo tecnico, riunito con la direzione aziendale, per affrontare la questione dell’orario di lavoro accumulato negli anni dai dipendenti delle Scotte che tanto incide sul clima interno: giorni di riposo saltati, ferie non godute, ore di straordinari accantonate.

"Come Fp Cgil, confermando quanto scritto nella diffida fatta nei confronti dell’Aous per il recupero delle ore accantonate – ripercorre la segretaria generale Lucia Barbi –, abbiamo chiesto, oltre ai dati, di superare l’obbligo del rispetto dell’orario di lavoro in presenza di accumulo ore come peraltro previsto delle norme contrattuali". "Invieremo alla direzione aziendale – prosegue – le nostre proposte sia sulla bozza di accordo sulle politiche dell’orario di lavoro, affrontando le problematiche relative a ferie, turni e tutti gli istituti contrattuali utili al personale a svolgere la professione in sicurezza, sia le nostre integrazioni alla bozza sul clima interno, consapevole che la situazione va affrontata dando risposte certe e concrete al miglioramento delle condizioni. Gli accordi che migliorano il lavoro si fanno ai tavoli di trattativa non sulla stampa e comunque all’incontro non abbiamo sentito né richieste né proposte da parte di chi si arroga il primato del merito".

La Fp Cgil è impegnata, oltre che nei tavoli aziendali per migliorare il benessere organizzativo interno, in una mobilitazione nazionale per rivendicare il diritto al rinnovo del contratto, lo stanziamento di risorse per la valorizzazione del personale e con la Cgil sta raccogliendo le firme a sostegno della proposta di legge di iniziativa regionale per il Servizio sanitario nazionale pubblico. Proprio per cambiare la proposta di legge, Cgil e Uil hanno indetto scioperi di 8 ore per venerdì 17 novembre.

Torna a parlare di ‘clima interno’ intanto la Cisl, che al tavolo aziendale "non ha risparmiato critiche per la gestione e non ha nascosto preoccupazione per il crescente disagio tra il personale dell’ospedale. Per quanto riguarda le proposte presentate dal direttore generale siamo aperti a un confronto che possa permetterne l’integrazione con il nostro Patto per Le Scotte. Il direttore generale per tre volte ha ammesso che il problema dipende da lui e che nella sua ‘cinghia di trasmissione’ tra i direttori di dipartimento e i coordinatori infermieristici c’è un’assenza preoccupante di comunicazione. Abbiamo apprezzato questa autocritica, di un uomo solo al comando che strategicamente si è posizionato per la prima volta a una parte del tavolo e non al centro".

Paola Tomassoni