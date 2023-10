Scotte, sit-in e incontri. L’ira degli infermieri. Al Policlinico arriva lo psicologo del lavoro

La resa dei conti ieri alle Scotte: mentre all’interno del policlinico il dg Antonio Barretta incontrava le organizzazioni sindacali - un tavolo convocato il 16 ottobre, prima delle scintille -, fuori dai cancelli andava in scena la protesta degli infermieri, con il sit-in indetto da Nursing Up. "Il clima alle Scotte è ormai insostenibile, a causa di una dirigenza punitiva, che mortifica i lavoratori" inizia Senia Pocci della segreteria del sindacato infermieristico.

"Con l’attuale dirigenza sono stati superati i limiti della tollerabilità – prosegue -: le normative prevedono turni di 36 ore settimanali, il riposo, il diritto alla disconnessione dal lavoro e organizzazione dei tempi di vita e lavoro in base alla programmazione di turni mensili. Da tempo ormai tutto questo non avviene e gli infermieri sono costretti a saltare i giorni di riposo. Un numero molto elevato di professionisti sanitari ha ferie e ore accumulate, viene chiamato a ogni ora del giorno per frequenti cambi turno o rientri nel giorno di riposo per garantire la copertura del servizio. E’ come essere sempre reperibili con la differenza che la pronta disponibilità non viene retribuita. Abbiamo provato a dialogare con la direzione, senza alcuna risposta. Di rimando, il personale subisce un clima sempre più tossico e punitivo: minacce di procedimenti disciplinari per tacitare il dissenso sono all’ordine del giorno".

Nel frattempo il dg Barretta incontrava tutte le parti sociali, i sindacati di dirigenza medica, comparto e confederali, nel tentativo di sciogliere i nodi di un’intricata matassa. In nome del ‘benessere organizzativo’ l’Azienda ha alzato il velo sui risultati delle ultime tre rilevazioni sul clima interno condotte Sant’Anna di Pisa – fonte del primo scontro pubblico - ed è emerso che la percentuale di adesione, nonché le criticità segnalate, sono rimaste pressoché stabili nel 2017, 2019 e 2023. Con una partecipazione da parte dei dipendenti, pari a 20,3% nel 2017, 25,1% nel 2019, 26,1% nel 2023. Premessa a parte, il Policlinico ha presentato una proposta di piano per migliorare il benessere organizzativo e il clima interno. Arrivano sul tavolo le novità dell’ultim’ora: lo psicologo del lavoro, la misurazione della soddisfazione della qualità delle relazioni tra dirigenti, coordinatori e loro collaboratori e l’istituzione della ‘settimana dedicata alla partecipazione e all’ascolto dei dipendenti’.

"Vogliamo – spiega la Direzione Aziendale - potenziare i processi di riconoscimento professionale e del merito e di coinvolgimento nelle dinamiche di cambiamento organizzativo, analizzando le criticità e le proposte segnalate da organizzazioni sindacali e dipendenti, per condividere azioni di miglioramento". Fra le azioni di miglioramento ci sono il rinnovo del Consiglio dei sanitari; l’istituzione della consigliera di fiducia; il miglioramento dei luoghi di lavoro; le iniziative di confronto tra cui Focus e Agorà; il processo partecipativo per la redazione dei documenti strategici aziendali; la regolamentazione dello smartworking; il piano per lo spostamento casa-lavoro; le attività di formazione; l’adozione del Gender equality plan; la redazione della regolamentazione dei criteri di merito per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali e del comparto; le nuove modalità di conferimento degli incarichi di direttori di struttura.

Ora la bozza del piano sarà pubblicata nella intranet aziendale dove sarà possibile fornire spunti, suggerimenti e proposte. Non ci sono riferimenti ai carichi di lavoro, né a potenziamenti di personale, né infine alla procedura di selezione dei direttori di Unità. A proposito di quest’ultima vicenda, le nomine dei facenti funzione, ormai in vista, potrebbero passare per una fase ad interim.

