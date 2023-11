Scotte, rebus parcheggi e viabilità. In arrivo navette e un’area di sosta

L’area intorno al policlinico delle Scotte già ora sconta, nelle ore mattutine, annose difficoltà di accesso e parcheggio. Ora che si apre la stagione dei grandi cantieri, soprattutto Azienda ospedaliero-universitaria ma presto anche il dipartimento di Medicina dell’Università degli Studi, il problema rischia di essere amplificato. È per questo che Comune e Azienda delle Scotte stanno predispondendo una serie di interventi, per provare a limitare i disagi sul fronte parcheggi. Dal primo dicembre scatterà la convenzione con Sigerico, che riserva duecento posti del posteggio Eliporto ai dipendenti del policlinico.

Un intervento - per il quale le Scotte hanno stanziato 182mila euro in tre anni - dettato dalla diminuzione dei posti auto interni a causa dei cantieri già avviati sotto la palazzina del Dea. Ma che, con tutta evidenza, farà diminuire la capienza per gli utenti. In partenza i posti all’Eliporto, per tutti i non dipendenti, scenderanno da 750 a 550. È poi prevista una possibile modulazione in base alle effettive necessità, ma questo è il quadro di riferimento. Se è vero che alcuni dipendenti già lasciavano l’auto in quell’area di sosta, e quindi la diminuzione effettiva di disponibilità potrebbe essere inferiore a duecento unità, in ogni caso un disagio per gli utenti ci sarà.

Come misure alternative, l’Azienda dovrebbe prevedere - l’annuncio è atteso a breve - un servizio di navette per consentire anche di lasciare l’auto altrove. Inoltre, appena partiranno i lavori sarà realizzata un’area di sosta a raso di almeno un centinaio di posti accanto ai Fast park in viale Bracci. In futuro proprio in quella zona sono previsti quattrocento posti auto definitivi.

Ma lo scenario che a Palazzo pubblico monitoreranno da subito è più a breve termine, per valutare cioè l’impatto su viabilità e sosta a partire da dicembre. Senza dimenticare che la realizzazione dei nuovi spazi universitari, sul versante della collina che guarda San Miniato, comporterà un imponente cantiere e la riorganizzazione della sosta anche nell’area attualmente a sosta libera. Area adesso presa d’assalto anche negli spazi che sarebbero in divieto di sosta, come la rotonda a fianco dell’obitorio.