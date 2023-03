Scotte Muore madre Battaglia fra i consulenti

Giovane madre morta quattro mesi dopo il parto, è durata ieri quasi 10 ore l’udienza in tribunale per consentire il confronto fra i consulenti del pm, della parte civile (marito e sorella della donna deceduta nel 2019 assistiti dall’avvocato Panti), della difesa dei due imputati, un anestesista ed una ginecologa del policlinico, difesi rispettivamente dall’avvocato Francesco Maccari e dallo studio legale De Martino. E’ stata una battaglia in aula che ha visto le posizioni opposte, da un lato la conferma delle accuse mosse dal pm, dall’altro le evidenze che proverebbero la correttezza del comportamento dei due specialisti. L’udienza è terminata intorno alle 19. Nella prossima, il 18 maggio, ci sarà l’esame dell’anestesista mentre la ginecologa farà dichiarazioni spontanee. Il 26 giugno un’intera giornata dedicata alla discussione del caso particolarmente delicato.