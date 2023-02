Scotte, la chirurgia robotica accelera Si pensa di usarla in 9 specialistiche

di Laura Valdesi Chirurgia robotica alle Scotte, un progetto consentirà di incentivare ulteriormente l’attività identificando nuove applicazioni cliniche ma al contempo ottimizzando l’uso stesso della piattaforma robotica ’daVinci’. A dare il via libera è stato il direttore generale Antonio Barretta alla luce della proposta presentata dalla società Ab Medica spa nell’ottobre scorso che definiva gli ambiti e i termini di supporto all’Azienda ospedaliera-universitaria da parte di quest’ultima, formazione compresa. Ciò senza alcuna spesa a carico del bilancio del policlinico in quanto l’affiancamento sarà a titolo gratuito nell’ambito della convenzione Estar del 2019. Ora bisogna dare gambe all’iniziativa, sebbene alcuni passi siano già stati fatti. Istituito nell’ottobre 2021 il coordinamento aziendale della chirurgia robotica, nel giugno scorso invece è stato approvato lo schema di intesa fra Scotte e Asl Tse proprio per tale attività, promuovendo una sinergia volta a rafforzare il ’polo’ degli interventi effettuati con tale metodo e dunque minimamente invasivi, perseguendo una maggiore appropriatezza e prevedendo l’operatività di èquipe interaziendali presso il policlinico. Ma questo non basta. Ecco allora che entra in campo la proposta di progetto approvata dal direttore generale Barretta. "Rispetto alle tradizionali tecniche chirurgiche – laparoscopia e chirurgia acielo aperto – quella con il robot ’daVinci’ permette...