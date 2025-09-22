Scotte, infornata di infermieri. Entreranno in 24 per il turn over. Arrivano anche nove Oss

Un’infornata di personale alle Scotte. Di cui c’è grande bisogno perché fra pensionamenti e turn over, addetti che chiedono la mobilità verso altre strutture sanitarie, le ’caselline’ altrimenti restano vuote. A parlare, dando uno spaccato della situazione al policlinico, sono alcune recenti delibere. Fra le ultime quella che dispone l’assunzione a tempo indeterminato di ben 24 infermieri-area professionisti della salute e dei funzionari. Attingendo, in questo caso, alla graduatoria approvata per l’Azienda ospedaliera-universitaria con determina Estar del 9 ottobre scorso. Che si può utilizzare appunto per l’inserimento definitivo di tali professionalità. Infornata che servirà "per salvaguardare la continuità assistenziale", si legge nel documento. Visto che la maggior parte dei 24 infermieri hanno cessato il servizio già dal primo agosto al 16 settembre, gli ultimi cinque lo faranno dal primo ottobre al primo novembre. Saranno invece nove gli operatori socio-sanitari (oss) che, sempre utilizzando la graduatoria Estar, verranno inseriti in via definitiva per coprire il turn over. Alcuni di loro erano già stati sostituiti da personale assunto a tempo determinato, contratto che in alcuni casi è già scaduto. La Regione Toscana ha autorizzato il 12 settembre scorso di prendere i nove oss scorrendo la graduatoria del 2022. Per tre infermieri, invece, è stata accolta la richiesta di mobilità verso altre aziende regionali della Toscana, a seguito dell’adesione all’apposito avviso.

Ma anche sul fronte amministrativo il policlinico si sta muovendo per sostituire persone che hanno cessato già il servizio o che, comunque, lo faranno entro il 2025. Si tratta di assistenti amministrativi e di due coadiutori, sempre amministrativi. Anche in questo settore saranno nove le new entry, sempre per sopperire al turn over. Ad esse vanno aggiunti quattro nuovi collaboratori amministrativi professionali che saranno inseriti in via definitiva attingendo agli idonei nella graduatoria concorsuale fresca di approvazione da parte dell’Estar l’11 luglio scorso. Un grande scacchiere, dunque, quello del personale sanitario a cui si presta grande attenzione.

La.Valde.