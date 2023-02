Il modellino è un’attrazione. Mostra come in presenza di basse frequenze delle scosse sono i palazzi più alti ad oscillare e viceversa, se c’è alta frequenza lo fanno gli edifici più bassi. I bambini guardano affascinati. E ascoltano una dottoressa del dipartimento di Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente dell’Università che spiega "come la faglia si rompe in punti diversi. Ognuno identifica un epicentro: per questo ne abbiamo tanti. Cosa ci chiedono le persone? Quanto durerà: impossibile prevederlo, possiamo però affermare che non è vero che lo sciame sismico significa che il terremoto si scarica. Le persone pensano inoltre che più scosse ci sono e più siamo vicini alla fine: è drasticamente il contrario. La pericolosità è stimata in prima battuta dal tempo di ritorno. Ovvero dal tempo fra una scossa e l’altra. Più sono vicine più è pericolosa la situazione. E viceversa"