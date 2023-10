"Scopri gli Eventi di Ottobre delle Contrade di Camporegio"

· AQUILA

– Sabato 21 ottobre verrà organizzata la Cena del Palio delle Biciclette. Prenotazioni online entro la mezzanotte di domani.

· DRAGO

– Le Commissioni elettorali di contrada e di società annunciano che, a partire dalla prossima settimana, si terranno le consultazioni aperte a tutto il popolo di Camporegio. Commissione elettorale di contrada: le consultazioni inizieranno giovedì 26 ottobre, ricevimento tutti i lunedì e tutti i giovedì dalle 21,30.

Commissione elettorale di società: le consultazioni inizieranno lunedì 23 ottobre, ricevimento tutti i lunedì dalle 21,15 in poi e tutti i mercoledì dalle 19 alle 20 e dalle 22 in poi. Invitano i contradaioli e i soci a prenotarsi sulla app di società: app.societadicamporegio.it

· GIRAFFA

– Domenica 22 ottobre pranzo in società (prenotarsi tramite app o mail (sdg@contradadellagiraffa.it).

– Sabato 28 ottobre pizze tonde in società (prenotarsi tramite app o mail (sdg@contradadellagiraffa.it).

– Mercoledì 31 ottobre dalle 18 dolcetto e scherzetto e a seguire apericena da brividi. Per info e prenotazioni contattare Lucia (3474446328).

– La Commissione Elettorale di Contrada riceve i contradaioli per i colloqui nei giorni di lunedì ed il giovedì dalle 21 alle 23 previo appuntamento contattando Marta (3349204 070).

· ISTRICE

– Mercoledì 25 e giovedì 26 ottobre alle 21,30 Al Teatro dei Rinnovati di Siena si terrà lo spettacolo Musical ‘1555 ovvero gli Ultimi saranno Primi’. Per acquistare i biglietti contattare la Segreteria del Circolo Il Leone al seguente indirizzo segreteria.leone@istrice.org, nella mail si consiglia di indicare un recapito telefonico.

· LEOCORNO

– Sabato 21 ottobre pizza in società. Prenotarsi specificando nome, cognome e le eventuali allergie eo intolleranze mediante l’apposita app entro domani. Per soci e famiglie.

· NICCHIO

– Martedì 31 ottobre Halloween.

Cena e Discoteca , serata aperta ai soli Nicchiaioli. Segnarsi nel cartello in società entro mercoledì 25 ottobre. Le tessere saranno in vendita presso gli economi giovedì 26 e venerdì 27 ottobre dalle 21,30 alle 23,30.

· ONDA

– Rinnovo Seggio Direttivo 2024 - 2025, la Commissione elettorale riceve domani dalle 18 alle 19,30 e dalle 21 alle 22,30. È necessario prenotare l’incontro contattando Marco Castaldo.

· TORRE

– Sabato 21 ottobre alle 16 XLVIII Manifestazione Giovani Alfieri e Tamburini. Alle 20 cena del Minimasgalano.

– Mercoledì 25 ottobre cena di San Crispina ‘Compagnia del Grappolo’ presenterà la ‘Cena con delitto.

– Venerdì 27 ottobre alle 7,40 Donazione di gruppo al Centro Emotrasfusionale. Contattare Stefano Mancini 335456835.

– Martedì 31 ottobre festa di Halloween per i cittini. A seguire cena aperta a tutti.

– Domenica 5 novembre sarà effettuato il tradizionale Banchetto di chiusura dell’anno contradaiolo nei locali di società. La vendita delle tessere, anche per gruppi di persone, verrà effettuata, senza prenotazioni, in maniera diretta con contestuale assegnazione dei posti presso l’appartamento in via di Salicotto 78, nel giorno martedì 31 ottobre dalle 18,30 alle 23. Le eventuali tessere invendute potranno essere acquistate rivolgendosi al custode Alessandro Pianigiani (333 2459516).