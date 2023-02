Scoperti i ladri di San Galgano

I Carabinieri della Compagnia di Poggibonsi, hanno dato esecuzione d un decreto di perquisizione nei confronti di due indagati per il reato di furto aggravato su auto, rinvenendo un telefono cellulare e due sim card. L’operazione ha visto impiegati i militari della Stazione Carabinieri di Chiusdino, Colle e del Norm di Poggibonsi e si è concentrata in un quartiere residenziale di Fucecchio, luogo di residenza degli indagati. Si tratta di due maggiorenni stranieri, denunciati dai Carabinieri di Chiusdino alla Procura di Siena nell’ambito di un’attività di indagine inerente dei furti su auto avvenuti nel luglio 2022 presso l’Abbazia di San Galgano. Nel primo pomeriggio del 16 luglio 2022, i malviventi, approfittando della presenza di molti turisti nell’area, si confondevano tra i visitatori e, dopo aver infranto i finestrini di alcune auto in sosta, rubavano gli oggetti al loro interno tra cui valigie, computer ed effetti personali. Dopo accurate indagini che hanno condotto alla identificazione dei presunti responsabili, si è svolto il blitz dei militari nell’abitazione degli indagati, per l’acquisizione di elementi a conferma del quadro accusatorio nei loro confronti.