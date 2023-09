"Scoperte Archeologiche a S.Casciano dei Bagni: 14 Idee per il Futuro"

"Dopo il ritrovamento delle statue in bronzo di età etrusca e romana quale indotto genera chi vive, lavora e fa impresa nei territori circostanti San Casciano dei Bagni?" E’ questo il tema principale dell’iniziativa di Confesercenti "assaggi di futuro prima di cena" che si dibatterà, giovedì della prossima settimana inizio ore 18 alla Casina delle Rose del paese termale. Domanda, tema, principale di questo "Aperidee" è, quindi, quello delle ricadute che possono avvenire dopo la grande scoperta archeologica. Che ha aggiunto notorietà alla notorietà di San Casciano dei Bagni salito alla ribalta mondiale. "Un’attenzione -scrivono gli organizzatori- che prosegue nei mesi successivi e lascia immaginare grandi cambiamenti per l’estremo sud della provincia di Siena. E suscita svariati interrogativi: quale indotto generano scoperte del genere per chi vive, lavora e fa impresa nei territori circostanti? Cosa si può fare per andare oltre il boom momentaneo? Com’è andata dove è già accaduto in passato? "Quel che vien dai bronzi - Scoperte archeologiche, turismo culturale e imprenditoria" il tema della seconda iniziativa di Confesercenti: "Vetrine interrotte" è l’opportunità per trovare le risposte. All’incontro prenderanno parte: Agnese Carletti, sindaco di San Casciano, Sonia Pallai, responsabile turismo per Anci Toscana, Bruna Caira, direttore Valdichiana Living, Giovanni Minnucci, rettore Opera Metropolitana di Siena, Donatella Barcelli, Trattoria "Il Libridinoso" di Murlo. Allo scambio di esperienze e punti di vista vengono affiancate, in orario preserale occasioni di assaggio delle eccellenze agroalimentari curate da pubblici esercizi aderenti a Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana, per valorizzare l’identità delle destinazioni turistiche e delle tradizioni culturali ed enogastronomiche. L’ingresso è libero, fino ad esaurimento posti. Tutti i dettagli su bit.lyaperidee23 o sul sito di Confesercenti Siena.

Massimo Cherubini