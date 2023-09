Scooter contro auto. Ferita una ragazza

Una ragazza alla guida di uno scooter è rimasta ferita nel pomeriggio di ieri nello scontro con un’auto nel centro abitato di Poggibonsi. L’incidente è avvenuto in via Pisana, all’immediata periferia della città. Le condizioni della giovane non sono gravi. Sul posto sono intervenuti il 118 e una pattuglia della polizia municipale per i rilievi del sinistro, la cui dinamica è ancora da accertare.