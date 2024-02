Siena, 15 febbraio 2024 – Dopo quello di due giorni fa (con due feriti) sul raccordo Bettolle-Perugia, si è verificato nella notte un incidente sulla Siena-Bettolle. Nello scontro tra due auto sono rimaste coinvolte due autovetture e i 3 occupanti sono stati presi in carico dai sanitari del 118 per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere.