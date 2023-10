Due feriti in uno scontro tra due auto avvenuto nella prima mattinata di a Poggibonsi, all’incrocio tra via Pisana e via Galvani. Sono stati trasportati entrambi al Pronto soccorso dell’ospedale di Campostaggia, ma le loro condizioni non sono gravi. L’incidente ha provocato lunghe file, Sul posto sono intervenuti il 118, la Misericordia e la polizia municipale del comando cittadino.