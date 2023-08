scontro tra due auto

Una donna di 85 anni è rimasta ferita in un incidente avvenuto nella mattinata di ieri a Poggibonsi, in via Pieraccini. L’auto su cui viaggiava si è scontrata con un’altra e nell’impatto l’anziana signora ha riportato alcune conseguenze. Trasportata al pronto soccorso di Campostaggia, le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto, oltre al 118, la polizia municipale.