Scontro frontale, un’auto finisce nel canale

Brutta avventura per una donna al volante di una city car che è finita in un fosso profondo circa un paio di metri a seguito dello scontro con un’altra autovettura. Un bello spavento per la donna mentre l’altra macchina, un suv, è rimasta sulla careggiata.

L’incidente è accaduto intorno alle 16.45. I vigili del fuoco del comando di Siena, con il personale del distaccamento di Montepulciano, sono intervenuti subito in località La Fratta, nel comune di Sinalunga. Nello scontro frontale avvenuto tra due auto, una delle quali è finita nel canale adiacente la strada, sono rimaste ferite le due conducenti, prese in carico poi dai sanitari del 118 per il successivo trasporto al pronto soccorso dell’ospedale di Nottola. Nessuna delle due donne è grave.