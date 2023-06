Scontro frontale Traffico bloccato

Fine mattinata da incubo, quello di ieri mattina, per il traffico fra Colle bassa e Colle alta rimasto a lungo bloccato per uno scontro frontale fra due auto avvenuto, per cause che saranno accertate dalla polizia municipale, nel tratto a senso unico alternato della circonvallazione Via Nova. Nessuna conseguenza fisica grave, fortunatamente, per le persone coinvolte nell’incidente, ma le code si sono rapidamente allungate in entrambe le direzioni, arrivando a interessare anche una parte della circolazione della città bassa. Nello stesso tratto il traffico era andato in tilt anche nel pomeriggio di mercoledì, quando, probabilmente a causa di un violento temporale con pioggia e grandine, i due semafori temporanei che alternano il passaggio davano contemporaneamente luce gialla in orario di punta.