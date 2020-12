Rapolano Terme (Siena), 23 dicembre 2020 - Incidente stradale nel pomeriggio sul raccordo Siena-Bettolle all'altezza di Rapolano Terme.

Nell'incidente sono rimasti coinvolti una vettura e alcuni mezzi pesanti; un ferito è stato preso in carico dai sanitari del 118 per il trasporto in ospedale. Il traffico è stato temporaneamente deviato sull'altra carreggiata fino al ripristino della viabilità. Sul posto i vigili del fuoco di Siena e la Polizia Stradale.