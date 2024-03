Scontro al vetriolo sulla mozione. Poi arriva l’intesa

Scontro in Consiglio comunale sul testo della mozione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro presentato da Progetto Siena e Pd. Dopo una lunga conferenza dei capigruppo in cui si è faticosamente arrivati a una mediazione tra l’atto originale e l’emendamento firmato da FdI e Le Biccherne, al rientro in aula le dichiarazioni della capogruppo Pd Giulia Mazzarelli hanno scatenato la lite. La consigliera Dem aveva detto: "La patente a punti non è una novità di questo Governo, in quanto prevista nel Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro del Governo Prodi, con il ministro Damiano del Pd. Il testo è stato poi indebolito nel 2009 dal Governo Berlusconi".

Immediata la replica di Enzo De Risi, FdI: "Qui siamo alle dichiarazioni di voto, non a quelle politiche". Evidente l’irritazione di Marco Falorni, Udc: "Il tono di Mazzarelli non è il massimo della conciliazione e dimostra la volontà di cavillare. Rispetto alla mozione sullo stesso tema presentata da me e da Massimo Fabio nel 2004 per il superamento del criterio del massimo ribasso, oggi si fa un passo indietro, quindi mi asterrò".

Identica la scelta di Lorenza Bondi, FI: "L’intervento di Mazzarelli è partitico, non politico. Come si fa a trovare una sintesi se dall’altra parte si resta sulle proprie posizioni? Anch’io scelgo l’astensione". Duro il capogruppo di FdI Bernardo Maggiorelli: "Non era il momento di dire una cosa del genere. Noi creiamo temi politici, non partitici, per questo siamo abituati a vincere". L’atto è passato con 26 voti favorevoli e l’astensione di Fi, Udc e Lega.