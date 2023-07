Scontro a San Miniato: grave anziano Tangenziale, camion nella scarpata

di Laura Valdesi

SIENA

Un’odissea di incidenti. Il più grave è accaduto in via Berlinguer, a San Miniato: un pensionato classe 1934 residente a Sovicille è ricoverato in prognosi riservata alle Scotte per le conseguenze dello scontro con un’altra vettura. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per tirarlo fuori dall’abitacolo.

Il più spettacolare – il conducente si è comunque salvato per miracolo – è accaduto invece nel primissimo pomeriggio di ieri sulla Tangenziale, in direzione sud, al chilometro 3, appena superata la galleria dell’Acquacalda. Un mezzo pesante ha sbandato sulla propria destra, sradicando il guard-rail per alcuni metri e ribaltandosi su un fianco nella scarpata. Non sono stati coinvolti altri mezzi ma, ieri alle 20, la città subiva ancora le conseguenze del fuori strada. Si è infatti lavorato al recupero con due gru private. Chi rientrava a Siena si è visto deviare all’uscita di Siena-Acquacalda. Il tratto della Tangenziale è stato chiuso per ore fino a Siena Ovest per consentire che le manovre avvenissero in sicurezza.

Due le macchine coinvolte nello schianto in via Berlinguer fra una Fiat Panda su cui viaggiava l’uomo di 89 anni di Sovicille ed un suv. La dinamica verrà ricostruita dalla polizia municipale che si è occupata dei rilievi ma si sarebbe trattato, ad un primo accertamento, di uno scontro semi-frontale. Erano le 9.30 passate da poco quando le sirene della Misericordia e della Pubblica assistenza hanno scosso il quartiere ancora sonnolento perché tanti sono andati al mare. Un 54enne è stato trasportato alle Scotte in codice 2 ma, come detto, la situazione più delicata era quella di un anziano affidato alle cure del pronto soccorso. Dopo gli accertamenti i medici si sono riservati la prognosi.

Decisamente spettacolare, come detto, il fuori strada andato in scena intorno alle 14 in Tangenziale, subito dopo la galleria dell’Acquacalda. Un camion con un rimorchio, che fortunatamente era vuoto, per cause da accertare – se ne occupa anche in questo caso la polizia municipale – si è ribaltato su un fianco nella scarpata. La sua corsa è stata frenata dalla presenza degli alberi lungo la carreggiata. L’uomo al volante, 34 anni, è stato portato in codice 2 alle Scotte dalla Misericordia: le sue condizioni non sarebbero gravi. Sull’asfalto, mentre le macchine procedevano sulla corsia di sorpasso, c’erano dei segni di frenata. Ma non si sa ancora se l’incidente è dovuto magari ad un malore oppure ad un’altra ragione.

Non ci sono stati disagi importanti per la circolazione ma nel pomeriggio è stata svolta una ricognizione per valutare la possibilità di tirare su dalla scarpata il camion con rimorchio, prima che precipitasse ulteriormente rendendo più complesso il recupero. Due gru private si sono occupate dell’operazione quando intorno alle 20 è stato chiuso il tratto di Tangenziale interessato che alle 22 era sempre bloccato. Probabilmente servivano ancora alcune ore.