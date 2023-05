’Sconto’ per il parrucchiere con la droga: solo obbligo di firma

Il parrucchiere senese di 33 anni trovato con la droga, oltre sei chili sequestrati dalla Finanza, ha ottenuto il permesso di tornare in negozio. E ieri il giudice doveva decidere sul programma di lavori di pubblica utilità che è tenuto a svolgere per sanare i conti con la giustizia. Ma il ’pacchetto’ di attività – tipologia e durata comprese – non era ancora definito. Di conseguenza è scattato il rinvio dell’udienza per il 33enne di origini campane che aveva chiesto di patteggiare optando per la sostituzione appunto con i lavori socialmente utili, concessi dalla riforma Cartabia. Il suo difensore Carla Guerrini, che assiste il commerciante con il collega Alessandro Vesi, ha ottenuto però un’agevolazione per l’uomo da parte del gip Ilaria Cornetti. Non ha più l’obbligo di dimora ma soltanto quello di firma.

Come si ricorderà vennero sequestrati oltre sei chili di hashish, 500 grammi di marijuana e due etti di cocaina, oltre a bilancini di precisione.