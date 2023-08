Scompiglio: "Stop a una sola punta La fortuna? Non so dove sta di casa"

"Sto bene, per fortuna. La caduta a luglio da Anda e Bola non è stata nulla di che. Qualche acciacchetto, qualche gonfiore. Ma il giovedì ero già a cavallo, sicché va bene", spazza subito il campo sul suo stato di forma Scompiglio. "Le cadute in questo lavoro ci stanno? Sì ma è sempre meglio non abituarsi", aggiunge sorridendo.

Stessa preparazione per il Palio ma forse per Scompiglio Contrade un pochino diverse.

"Sì dai, ho una rosa più ampia. Ora cerchiamo di capire quale sarà il lotto dei cavalli".

Si parla tanto di un rapporto importante con il Bruco.

"Dall’inverno si è aperto un bel rapporto anche se tanto dipende dalla ghiandina. Ci posso montare io ma la Contrada può affidarsi anche ad altri. E’ un giubbetto molto ambito, specie in questo Palio".

Anda e bola lo rimonteresti?

"Dipende dal lotto che c’è. Fra quelli che si erano prospettati a luglio era per me il migliore da montare, perciò la scelta".

Che lotto può venire fuori?

"Un mese prima è una cosa, 20 giorni prima un’altra ancora. E poi si arriva alle previsite e cambia. Penso poi che sei rivali avranno da fare un attimo il loro interesse. Aspettiamo l’elenco dei cavalli promossi alla previsita e si tira la riga".

Se non ci fossero Violenta più Tale e quale Zio Frac diventa il più ricercato?

"Posso dire solo che con una situazione tranquilla, posto giusto e fortuna, i cavalli da corsa sono più competitivi ma il Palio è Palio. E se non c’è una situazione troppo comoda anche con il cavallo da corsa non vinci".

A Scompiglio è mancata la fortuna nelle ultime Carriere?

"Non so proprio dove stia di casa! Però non voglio dire di essere sfortunato perché faccio il lavoro che mi piace, con passione. Quando ho vinto tre Palii di fila, da solo e con situazioni controvento ci sono riuscito lo stesso. Ora magari cerchi di fare il massimo e non tornano le cose. L’importante è non mollare. Se si vince meglio ma è basilare garantire la prestazione".

Violenta, Remorex e Tale fuori?

"Ancora tutto da capire. A luglio nomi chiacchierati non ci sono neppure arrivati alla scelta".

Due o tre inserimenti nuovi? Ares Elce?

"Cavalli che in provincia si sono dimostrati abbastanza positivi ci possono rientrare. La maggior parte della scelta ce l’hanno i veterinari".

E i capitani..

"Sì ma se come a luglio non te lo mandano alla Tratta che scegli?"

Hai spesso montato con l’avversaria in Piazza.

"Ho sempre cercato la situazione migliore e il cavallo che mi riempiva l’occhio. Farò lo stesso anche ora. Se non avessi dovuto montare nelle rivali sarei rimasto sempre a piedi".

Jonatan preferisce le punte o un lotto equilibrato?

"Preferisco che se ci sono le punte sia al plurale, non una sola perché il Palio sa di poco. Altrimenti cavalli nuovi che tutti ci si debba lavorare".

