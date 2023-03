Scompiglio "Si cambia strategia Rispetto sì ma farò un po’ per me"

di Laura Valdesi

"Due cavalli nuovi, Dollaro e Boera da Clodia, gli altri li avevo già. Nulla da scoprire. Nomi utili per luglio? Due-tre hanno fatto più esperienza degli altri, dipenderà tanto da come vanno in provincia e soprattutto in Piazza". Liquida così la questione cavalli Scompiglio. In fondo è presto. "Violenta da Clodia dentro o fuori? Dipenderà dalle Contrade, se ci sono rivali", ribatte sull’argomento. Troppo presto anche per ragionare di questo. "E poi – aggiunge – contro il Palio non si deve mai andare, semmai bisogna assecondarlo. Contro mai".

Un inverno movimentato: qualche fantino potrebbe indossare un giubbetto a sorpresa, magari di una Contrada da cui è sempre stato molto distante, come nel tuo caso l’Istrice.

"Ho fatto una politica molto diversa cercando di lasciarmi tutto aperto. Non è che devo montare in una e in un’altra no: vediamo chi esce, quattro sono tante. Per ora non mi sono chiuso niente, ho tentato di cambiare il modo di fare certo portando rispetto a chi ritengo sia giusto ma cercando di fare un po’ per Jonatan".

Torre, Valdimontone e Chiocciola Contrade a cui resti vicino?

"Non parlo di Contrade, com’è andato luglio l’avete visto. Ci hanno messo di tutto di più per farmelo perdere. Non do la colpa né a nessuno, né a tanti. Lo sbaglio in fondo è sempre mio. Però dalle persone vicino ti aspetti una mano, non altre cose. Comunque si volta pagina. Spero di alzare il nerbo, è quello che voglio fare. Secondi, terzi piazzati, non m’interessa proprio".

Dunque un pochino più libero?

"Sì, arrivi a un punto della carriera che fai anche altri tipi di scelte. E’ arrivato il momento".

Ancora tanta rabbia e amarezza per i Palii 2022.

"Sono rimasto un po’ scosso, è che non devi sottovalutare le situazioni: amici, nemici. Tutto. Ero sicuro di certe situazioni e quello mi ha un po’ fregato. Un Palio anomalo. Ad agosto ero di rincorsa, quando va così non ti puoi inventare un granché. Sì, resta l’amaro in bocca perché qui conta vincere. Non ci ho dormito per un bel pezzo".

"Come ho aiutato Jonatan questo inverno? In realtà non abbiamo fatto nulla di diverso dal solito. Quando hai la certezza delle tue giornate e dei tuoi obiettivi, sia con l’amaro in bocca che con il sorriso sulle labbra vai avanti. Tante le passioni che ci accomunano, a partire dai cavalli", spiega Ilaria Mella, la compagna del fantino. "Qualche giorno di vacanza ce lo siamo presi, continuando però ad allenarci anche in ferie", confessa.