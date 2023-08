Scompiglio "Se Anda e Bola non scivolava Zio Frac non avrebbe mai potuto vincere"

"Cosa non è andato per il verso giusto in questo Palio? Il cavallo ha perso un ferro a San Martino, Anda e Bola è scivolato, sono finito in terra. E la mia corsa è finita lì", sintetizza Scompiglio. Il fantino della Pantera ha condotto due giri in testa ma quando era evidente che nessuno lo avrebbe più ripreso, tanti erano i colonnini di distanza dagli inseguitori, la beffa. Che lascia l’amaro in bocca.

Cosa ha pensato Scompiglio quando è finito sul tufo a San Martino?

"Nulla. Ci sono rimasto talmente male, ma talmente male... Impressionante. Era già vinto".

Conseguenze per la caduta?

"Macchè, niente. Solo qualche sbucciatura".

La mattina della provaccia un bello spavento per il capitano quando sei andato giù al canape con il cavallo.

"Non sono nemmeno partito. Hanno portato un pochino avanti il canape, mi sono ribaltato. Senza conseguenze anche in questo caso".

Diciamo che per Scompiglio è stato un Palio un po’ movimentato.

"Eccome, parecchio".

Comunque avevi visto giusto a montare nuovamente Anda e Bola.

"Sono andato nella Pantera perché a luglio mi era piaciuto quando l’ho avuto nella Chiocciola".

Non sei rimasto deluso.

"Al contrario, è un grande cavallo".

Poteva davvero battere Violenta? Essere il suo competitor?

" Non si può dire ’corre con Violenta e Tale e quale e li batte’. Perché alcuni sono rimasti fermi al canape, Tittia è uscito forte su Abbasantesa dai canapi, dietro avevo il cavallo del Bruco che mi sembrava meno qualitativo di Anda e Bola, almeno".

Il capitano della Giraffa dice che, in fondo, si è visto lo stesso copione di Provenzano: due cavalli nettamente superiori. Un lotto simile.

"Un po’ sono stati scartati dai veterinari, almeno un paio che ci potevano stare fra i dieci. Giustamente tende ad inserire tutti i nomi più importanti ma per chi ha rivale le strategie possono essere diverse".

Veniamo proprio all’avversaria: vero che Viso d’Angelo mordicchiava?

"A volte digrignava i denti. Più che altro me lo mandava addosso Bighino ma non è il cavallo adatto per fare certe cose. Si stancava. Non è come Zio Frac, più bravo come temperamento".

Non ti è pesato il comportamento dell’avversaria?

"Avevo da fare il mio, era già sufficiente pensare a questo. Valter ha fatto il Palio da Pusceddu, penso che l’abbiano chiamato per questo".

Il mossiere Ambrosione promosso?

"Non voglio dire niente. L’unica cosa è che in certe situazioni ha detto di non vedere benissimo l’intero canape dalla sua posizione. Magari qualcuno non lo vedeva bene. La giustizia paliesca ha però la possibilità di guardare i filmati".

Sei partito dal tuo posto.

"Certo! Ho subito e basta".

Come ti sei trovato in Pantera?

"Benissimo. Mi è dispiaciuto tanto, un Palio quasi vinto che ti scappa dalle mani".

Come ti hanno accolto dopo la Carriera?

"Con un applauso, una cosa è certa: faccio sempre il massimo, dovunque monti. Ma quando non è destino c’è poco da combattere".

Qualche cavallo di agosto da riprendere?

"Non ho riguardato il Palio, tanto il mio me lo ricordo bene".

Pensavi che Zio Frac andasse così forte scosso?

"Se Anda e Bola non scivola non vince mai".

Si era detto che avevi la porta aperta nell’Aquila, dopo Tittia, hai montato in Pantera.

"Ho una parola sola. Avevo detto a tutti che mi lasciavo aperto a varie possibilità. Non ho detto cose che poi non ho fatto: potevo andare di qua o di là a montare il cavallo che mi piaceva di più. E’ andato nella Pantera".

Laura Valdesi