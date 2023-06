Scompiglio, ’no’ a una punta nel lotto "Istrice, rapporto tutto l’inverno"

di Laura Valdesi

SIENA

"Fanno tanto parlare Tale e quale e Violenta? Normale che sia così, sono i più esperti e vittoriosi", risponde in prima battuta Scompiglio arrivato ieri al Ceppo con 5 cavalli, tre dei quali possono fare prove di notte e tratta.

A tenere banco gli scenari del lotto: dentro entrambi o solo Violenta. Che ne pensa Scompiglio?

"Credo che più ci sono e meglio è, a prescindere o meno dal lotto. Poi ritengo che ci saranno diverse Contrade che punteranno alla vittoria cercando di fare il loro Palio".

Una sola punta è poca.

"Intanto vediamo l’esito delle previsite poi trarremo le conclusioni del caso".

Il capitano della Chiocciola Alessandro Maggi ha detto che è da "kamikaze" inserire nei 10 solo Violenta senza altri competitor.

"Uno soltanto... vediamo, dai. Più punte ci sono e meglio è. Tutto sta a vedere la volontà dei capitani".

Meglio è anche per le tue strategie: maggiori punte, maggiori porte che possono aprirsi per te.

"Regolare. Per questo le strategie del Palio dipenderanno da queste situazioni".

Quante opportunità per Scompiglio?

"Ci sono, non mi lamento. Ringrazio tutti. In testa ho qualche cavallo visto in provincia che mi piacerebbe montare".

Nuovo?

"Che ha già ricorso, nuovo, vediamo".

Chiocciola, Torre, Aquila, Giraffa, Selva.

"Sì, Contrade dove posso montare. Alcune di cui ho già indossato il giubbetto, altre nuove e altre che si potrebbero aprire al momento. Ho cercato di tenere rapporti un po’ più aperti con quelle dove fino ad ora non ero blindato ma portavo rispetto alle altre".

Il rapporto con l’Istrice?

"Come con tutte le altre Contrade. Ho vinto nella Lupa però il rapporto con l’Istrice l’ho portato avanti tutto l’inverno, vediamo cosa viene fuori. Sappiamo che ci sono dei poli con legami consolidati da anni, Contrade con certi fantini e Contrade con altri. Non con questo c’è un divieto di instaurare rapporti".

L’Aquila ha detto che monterebbe Scompiglio?

"Ringrazio il capitano. L’altro anno avevo diverse Contrade di cui ero riferimento, adesso è Giovanni che ne ha tante".